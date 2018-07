Integration fördern mit der Kunst

Der Verein "focus europa" lädt gemeinsam mit dem Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement (KoBE) am Landratsamt Kulmbach am kommenden Sonntag zur Abschlussveranstaltung des Projekts "lingoArt for refugees" in die Galerie im Eishaus am "Drossenfelder Bräuwerck" ein. Die "Sprache der Kunst", der gegenseitige Austausch und die gemeinsame künstlerische Betätigung standen in diesem Jahr erneut im Mittelpunkt des Projekts "lingoArt for refugees", an dem wieder zahlreiche Geflüchtete und ehrenamtliche Sprachpatinnen und -paten aus dem gesamten Landkreis teilgenommen haben.Mit viel Freude und Talent wurde in den vergangenen Wochen geschnitzt, gemalt oder kalligraphisch gearbeitet. Die geschaffenen Werke werden nun in einer Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert. Mit einer Versteigerung der Kunstwerke zugunsten der Flüchtlingshilfe im Landkreis soll auch nach dem Abschluss der Workshops Integration und Teilhabe nachhaltig gefördert werden.Die Ausstellung mit Versteigerung findet am Sonntag ab 15 Uhr in der Galerie im Eishaus am "Bräuwerck" in Neudrossenfeld statt. Die Ausstellung ist zur Besichtigung bereits ab 10 Uhr geöffnet. red