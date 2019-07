Instrumenten-Zirkel beim Musikverein

Wer ein Musikinstrument lernen möchte, der ist beim Musikverein Uetzing-Serkendorf in sehr guten Händen. Nach einigen Bläserklassen möchte man nun auch Interessierte außerhalb der Ivo-Hennemann-Schule für das Musizieren gewinnen. Am Samstag, 20. Juli, um 9 Uhr findet im Schulhaus, Stublanger Straße 4, ein Instrumenten-Zirkel für interessierte Nachwuchsmusiker statt. Ausgebildete Musikanten und Dozenten helfen am Samstagvormittag, das passende Musikinstrument zu finden. Interessierte Kinder können sich beim Ausbildungsleiter Marcus Ultsch (Telefonnummer 0172-3803295) oder per E-Mail an ausbildung@blaskapelle-uetzing.de melden. red