Instrumentalunterricht via Video

Da die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus verlängert wurden, ist an der Städtischen Musikschule Bamberg zwar nach wie vor kein persönlicher Unterricht, im Instrumentalbereich aber sehr wohl Video-Unterricht möglich. Alle öffentlichen Veranstaltungen bis 31. Juli wurden abgesagt, darunter auch das beliebte traditionelle Sommerkonzert, das für den 21. Juni in der Konzerthalle vorgesehen war.

Unabhängig von allen Einschränkungen nimmt die Musikschule derzeit Neuanmeldungen für das Schuljahr 2020/21 entgegen, das am 8. September beginnt. Das Anmeldeformular kann unter www.musikschule.bamberg.de heruntergeladen und ausgefüllt und unterschrieben per E-Mail an die Musikschule gemailt werden. Der für den 9. Mai geplante Infotag für Neuinteressenten kann nicht in der üblichen Form als Tag der offenen Tür stattfinden. Stattdessen können sich Eltern und Musikinteressierte über die Homepage der Musikschule informieren und bei Rückfragen telefonisch oder per E-Mail Kontakt zur Musikschule aufnehmen. red