Am Freitag, 11. Oktober, treten ab 20 Uhr im Regena Gesundheits-Resort & Spa "Die Guitarreros" auf. Spielerische Virtuosität und Lebensfreude legen die Zwillinge Volker und Torsten Schubert in ihr Gitarrenspiel hinein. Musikalisch geht es auf Reisen nach Spanien, Indien, in den Orient und Brasilien. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. sek