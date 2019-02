Instrumentale Gitarrenmusik mit südlichem Feeling

Die "Guitarreros" gastieren am Freitag, 15. Februar, 20 Uhr, in Bad Brückenau im Regena Gesundheits-Resort & Spa, das auch die Musiker präsentiert. Die "Guitarreros" spielen instrumentale Gitarrenmusik der Extraklasse. Rhythmisches Feuer, spielerische Virtuosität, Spaß und Lebensfreude legen die Zwillinge Volker und Torsten Schubert in ihr Spiel hinein, schreibt der Veranstalter. In ihren Konzerten sind vor allem eigene Kompositionen im Stile des Flamenco-Nuevo, Samba und Bossa Nova zu erleben. Hinzu kommen bekannte lateinamerikanische Stücke, wie "Brazil" und "Besame Mucho" oder Hits der Gipsy Kings, welche von den "Guitarreros" bearbeitet wurden. Musikalisch geht es auf Reisen nach Spanien, Indien, den Orient und Brasilien. Ein wichtiger Bestandteil ist die melodische Improvisation. Wie der Veranstalter weiter schreibt, erwartet die Zuhörer ein aufregendes Konzerterlebnis mit unterhaltsamer Show, welches uns in die Sonne des Südens entführt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Foto wurde mit Selbstauslöser gemacht. Foto: "Guitarreros"