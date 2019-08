"Instawalk" zum Walberla am Samstag

Im Rahmen der Forchheimer Instagram-Ausstellung "Forchheimshots" findet am Samstag der letzte gemeinsame Fotospaziergang "Instawalk" statt. Alle Fotobegeisterten sind eingeladen, um 17 Uhr zum Wanderparkplatz Walberla in Schlaifhausen zu kommen - am besten mit Kamera oder Smartphone. Gemeinsam geht es auf die Tour rund um Forchheims Hausberg. Die entstandenen Bilder können dann mit den Hashtags #forchheimshots19 und #walberlawalk auf Instagram gepostet werden und sind somit in der Auswahl für die 100 schönsten Fotos, die im Rahmen der "Forchheimshots"-Ausstellung gezeigt werden.

Die Ausstellung findet vom 9. Oktober bis zum 8. Januar in der Forchheimer Stadtbücherei statt. Bis Sonntag, 15. September, können Bilder hochgeladen werden. Danach wählt die dreiköpfige Jury ihre 100 Favoriten aus. red