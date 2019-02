Instandsetzung der Talbrücke beginnt

Die Dienststelle Bayreuth der Autobahndirektion Nordbayern lässt die Talbrücke Lanzendorf zwischen den Anschlussstellen Himmelkron und Bindlacher Berg instandsetzen. Derzeit, so teilt die Behörde mit, wird die Verkehrsführung auf der Richtungsfahrbahn Berlin eingerichtet.

Durch die starke Beanspruchung der Brücke in den letzten 22 Jahren ist eine erste große Instandsetzung erforderlich. Dabei werden Kappen, Fahrbahnbeläge und Abdichtungen der Brücke sowie die Übergangskonstruktionen durch Neubauteile ersetzt. Die Schutzeinrichtungen werden bei dieser Gelegenheit durch Einbau von Bauteilen mit einem höheren Rückhaltevermögen ertüchtigt.

In einem ersten Bauabschnitt wird die Fahrbahn in Richtung München hergerichtet, während der Verkehr auf insgesamt fünf Spuren auf dem Überbau der Richtungsfahrbahn Berlin geführt wird. In Richtung Berlin stehen daher drei, in Fahrtrichtung München immer zwei Spuren zur Verfügung.

Nach intensiver Prüfung infolge von baurechtlichen Bedenken und vergaberechtlichen Rahmenbedingungen wird zunächst in diesem Jahr die Instandsetzung der Talbrücke Lanzendorf baulich umgesetzt. In den Folgejahren wird dann der an die Brücke angrenzende Abschnitt zusammen mit den nördlich beziehungsweise südlich der Talbrücke Lanzendorf vorgesehenen Fahrbahnerneuerungen erfolgen.

Die Gesamtkosten der Brückeninstandsetzung betragen circa 20 Millionen Euro.

Für auftretende Verkehrsbehinderungen bittet die Autobahndirektion Nordbayern alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis. red