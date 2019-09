Inspektion in Parkhaus und Tiefgarage

Damit das Parkhaus Kronengarten und die Tiefgarage Paradeplatz der Stadtwerke Forchheim in einwandfreiem Zustand bleiben und die Sicherheit der parkenden Fahrzeuge sichergestellt werden kann, finden einmal im Jahr in beiden Anlagen Inspektionsarbeiten statt. Innerhalb von je zwei Tagen prüft eine Inspektionsfirma alle Parkdecks auf deren Sicherheit und Zustand. Im Anschluss daran werden die Parkflächen von den Stadtwerken gereinigt. Während der Prüfung kann es zu einer eingeschränkten Nutzung der Anlagen kommen, sie sind aber durchgängig geöffnet. Die Inspektion wird an folgenden Tagen durchgeführt: Parkhaus Kronengarten Mittwoch/Donnerstag, 11./12. September, von 7 bis 12 Uhr, Tiefgarage am Paradeplatz Mittwoch/Donnerstag, von 7 bis 12 Uhr. Die Stadtwerke empfehlen Kurzzeitparkern, auf das jeweilige andere Gebäude auszuweichen. Die Dauerparker können während der Inspektion auf einer offenen Parkfläche parken. Foto: PR