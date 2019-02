Insolvenzberatung fördern

Die Regierung von Unterfranken hat im Jahr 2018 im Regierungsbezirk Unterfranken zur Förderung von Insolvenzberatungsstellen Ausgabemittel in Höhe von insgesamt 125 873 Euro bewilligt.

Wie die Regierung von Unterfranken in einer Presseinfo meldete, wurden vier Insolvenzberatungsstellen in freier Trägerschaft gefördert: die Christophorus gGmbH Würzburg mit 47 842 Euro, das Diakonische Werk Untermain-Aschaffenburg mit 33 027 Euro und der Caritasverband für den Landkreis Haßberge mit 5676 Euro. Außerdem wurden zwei Insolvenzberatungsstellen in kommunaler Trägerschaft gefördert: der Landkreis Bad Kissingen mit 26 436 Euro und der Landkreis Kitzingen mit 12 892 Euro.

Laut Regierung von Unterfranken dient die Förderung der Hilfe für Menschen, die durch Überschuldung in Not geraten sind. Am 1. Januar 1999 trat die neue Insolvenzordnung in Kraft. Nach diesem Gesetz können Privatpersonen - wie auch bisher schon juristische Personen - einen Antrag auf ein gerichtliches Entschuldungsverfahren stellen. Bevor jedoch ein gerichtliches Verfahren mit dem Ziel der Restschuldbefreiung eingeleitet werden kann, muss - entweder mit Hilfe einer nach Paragraph 305 Insolvenzordnung (InsO) staatlich anerkannten Insolvenzberatungsstelle oder eines Rechtsanwaltes - eine außergerichtliche Einigung mit allen Gläubigern versucht werden. Der Freistaat Bayern unterstützt mit dem Förderprogramm gemeinnützige und kommunale Insolvenzberatungsstellen dabei, verschuldete Menschen zu beraten und ihnen zu helfen. red