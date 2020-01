Inselträume im Indischen Ozean

Malediven und Seychellen - Ist es dort wirklich so traumhaft wie auf den Bildern der Reisekataloge dargestellt? Mit dieser Frage und seiner Drohne im Gepäck begab sich Moritz Wenninger auf eine Reise zu den Inselwelten im Indischen Ozean. Interessierte dürfen sich am Dienstag, 28. Januar, in eine Welt kristallklaren Wassers, paradiesischer Strände und tropischer Vegetation entführen lassen und erleben die Welt der Malediven und Seychellen in gestochen scharfen Luftaufnahmen. Beginn ist um 19.30 Uhr im VHS-Zentrum in der Hornschuchallee 20 in Forchheim. red