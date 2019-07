Inselfest in Burgellern

Drei Tage lang, von Samstag bis Montag, wird in Burgellern bei Scheßlitz das Inselfest gefeiert. Die gemütliche Atmosphäre rund um die illuminierte Dorflinde sowie verschiedene Musikgruppen und Attraktionen dürften wieder große Anziehungskraft auf Besucher ausüben.

Das Fest verdankt seinen Namen der "Ellerer Insel". Sie entsteht im nördlichen Ortsteil, wo der Ellerbach in die Ortschaft einfließt und sich anschließend in zwei Bäche teilt, nämlich den Ellerbach und den Mühlbach. In der Dorfmitte vereinigen sich beide wieder zum Ellerbach. Jener Dorfteil, der von den beiden Bächen umgeben ist, bildet die "Ellerer Insel". Sie ist seit mehr als drei Jahrzehnten Festplatz für das traditionelle Dorffest. Hunderte von Lampions verzaubern sie abends in ein kleines romantisches Paradies.

Am Samstag werden um 17 Uhr Ausschank und Braterei (unter anderem Grill-Haxen) eröffnet. Für Stimmung, Spaß und Unterhaltung sorgt ab 20 Uhr die fränkische Partyband "Dochrinna". Um 21 Uhr findet dann vor großem Publikum das beliebte Baumstamm-Wettsägen statt. Wer seine Kräfte messen will, kann vor Ort kurzerhand mitmachen. Am Sonntag ist um 9 Uhr Patronatsgottesdienst am Festplatz, anschließend Frühschoppen mit "Stefan und Steffen".

Für die Kleinen gibt es - zusätzlich zur Hüpfburg an allen drei Festtagen - am Sonntag um 14 Uhr das Entenrennen. Hunderte kleiner Plastiktierchen schwimmen im Bach um den Sieg und um Preise für die Kinder. Nummerierte Enten können ab Freitag an der Kasse erstanden werden. Ab 17 Uhr sorgt dann "Mainfieber" für die Unterhaltung. Die Attraktion des Montags ist kulinarischer Natur: fränkisches Kesselfleischessen.

Das Inselfest wird von den drei Vereinen, der Freiwilligen Feuerwehr Burgellern-Schlappenreuth, dem Kriegerverein und dem Ortskulturverein gemeinsam veranstaltet. tst