Insektenfreundlicher Garten

Die faszinierende Welt der Insekten kann man am besten im eigenen Garten erleben. Bei dem Vortrag von Stefan Mümmler, der am Dienstag, 21. Januar, 19 Uhr, im Kollegienhaus der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) stattfindet, kann man sich viele Anregungen holen, wie man auf kleiner Fläche möglichst vielen Insekten gute Lebensvoraussetzungen bieten kann.

Planungsrelevantes Hintergrundwissen und Informationen zu den Bedürfnissen und Lebenszyklen von Wildbienen, Schmetterlingen und anderen Insekten ermöglichen jedem Besucher, mit einfachen Mitteln selber aktiv zu werden. Über eine auf Insekten abgestimmte Bepflanzung, die über das gesamte Jahr hinweg ein Angebot von Nektar und Pollen bereitstellt, kann leicht ein stetiges Nahrungsangebot geschaffen werden. Zusätzliche Nistmöglichkeiten können in Form von kleineren Trockenmauern, oder offenen Sand- und Lehmstellen in den Garten integriert werden. In abgelegeneren Gartenecken bieten sich Orte für Totholz an, um auch den oft fehlendenden Lebensraum für Insekten wieder herzustellen. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen. red