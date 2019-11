Insekten im Garten

Das Umweltbildungszentrum (Ubiz) in Oberschleichach weist auf seine neuen Angebote hin - auch in Verbindung mit der Volkshochschule. Anmeldungen sind nötig unter www.ubiz.de oder www.vhs-hassberge.de oder telefonisch unter Ruf 09529/92220. 1. "Haus der Zukunft - Smart Homes": Vernetzung ist das Wort der Zukunft. Matthias Wellhöfer-Weber gibt am Donnerstag, 14. November, von 19 bis 20.30 Uhr Einblicke in die Möglichkeiten eines vernetzten Zuhauses, wie man Smart-Home-Lösungen integriert und welche Unterschiede es bei den Systemen gibt.

2. "Von Sommer bis Winter: insektenfreundlich Gärtnern": Johannes Bayer geht am Montag, 18. November, von 19 bis 20 Uhr im Siedlerheim Knetzgau auf die Möglichkeiten im eigenen Garten ein, um diesen insektenfreundlich zu gestalten. Dabei gibt es einiges zu beachten, nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter. 3. "Erste Hilfe am Hund": Auch für Vierbeiner gibt es Tipps für Pflege und Gesundheit. Am Samstag, 16. November, 10 bis 14.30 Uhr, sprechen die Referenten Antje Metz und Florian Müller Themen wie Anatomie und Physiologie des Hundes an. red