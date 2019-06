"Insekt" im Kreisel verbogen

Schaden in Höhe von 500 Euro am Kunstwerk "Insekt" verursachte ein Unbekannter in der Nacht zwischen dem Samstag, 15. Juni, 23 Uhr, bis Sonntag, 16. Juni, 10 Uhr. Wie die Polizei in Haßfurt berichtet, wurde am Kunstwerk, das im Kreisverkehr zur Eichelsdorfer Straße in Hofheim steht, der rechte Flügel verbogen. Da das Kunstwerk bereits wiederholt beschädigt wurde, setzt die Stadt Hofheim eine Belohnung von 300 Euro für Hinweise aus, die zur Ermittlung des Täters führen. Entsprechende Beobachtungen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, erbittet die Polizei in Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/9270. red