Ins Schleudern geraten

Am Dienstagabend kam es im Bereich der Einmündung der Friedrich-Abert-Straße und dem Schindberg zu einem Verkehrsunfall. Ein VW-Fahrer beschleunigte beim Rechtsabbiegen zu sehr, kam so auf einem Schachtdeckel ins Schleudern und fuhr dann auf den Bordstein am rechten Fahrbahnrand. Hierbei beschädigte er seine Felge und seine Frontschürze. Da kein Fremdschaden entstanden war, wollte er eigentlich seine Fahrt fortsetzen, aber sein rechtes Vorderrad verlor Luft und so musste er abgeschleppt werden. Der Fahrer selbst stieß sich seine Stirn durch den Aufprall am Lenkrad und ließ sich vorsorglich zur Behandlung mit einer leichten Verletzung ins Krankenhaus einliefern. pol