Ins Schleudern geraten und gegen Betonmauer

Bei einem Überholvorgang auf dem Ostring Richtung Hausen unterschätzte am Donnerstagabend, ein 25-Jähriger Fahrer die Witterungsverhältnisse und kam ins Schleudern. Durch die vermutlich zu starke Beschleunigung brach das Heck des Fahrzeugs aus und er fuhr nach links in eine Betonmauer. Glücklicherweise wurde der Gegenverkehr nicht gefährdet. Das Fahrzeug musste jedoch mit einem erheblichen Schaden in Höhe von circa 5000 Euro, abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Bad Kissingen, als auch die Stadt Bad Kissingen waren vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern. pol