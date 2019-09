Ins Land der Franken fahren

Der Sommer-Ausflug der Gymnastikgruppe des FC Thüngfeld unter der Leitung von Mädi Zahn führte ins Weinstädtchen Iphofen, das am Fuß des Schwanbergs liegt. Mit seinem malerischen vollständig erhaltenen mittelalterlichen und barocken Altstadtensemble bildet Iphofen gleichzeitig einen touristisch und historischen Anziehungspunkt. Nach einer interessanten Führung durch die Altstadt mit Rosi Groll wurde die Themenausstellung "Elefanten - Graue Riesen in Kunst und Kultur" im Knauf-Museum besucht. Einen Höhepunkt bildete das kleine Orgelkonzert von Manfred Groll in der historischen Pfarrkirche. Den fröhlichen Ausklang bei fränkischer Brotzeit und musikalischer Begleitung durch Manfred Groll gab es im Patrizierhof der Familie Grebner in Großlangheim. red