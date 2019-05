Ins frühere Grenzgebiet

Die evangelische Kirchengemeinde Ebern lädt für 6. Juni (Donnerstag) zum halbtägigen Seniorenausflug ein. Das Ziel ist zunächst das Zweiländermuseum im thüringischen Streufdorf, das die Lage der Menschen an der ehemaligen Zonengrenze dokumentiert.

Dann geht es weiter zur Stadtbesichtigung in Bad Rodach auf fränkischer Seite. Der Tag klingt aus mit der Einkehr im Biergarten auf dem Georgenberg bei Bad Rodach. Abfahrt ist am Donnerstag, 6. Juni, um 12.30 Uhr am evangelischen Gemeindehaus. Anmeldungen nimmt das evangelische Pfarramt unter Telefonnummer 09531/6084 entgegen. red