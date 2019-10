Die innovativen Urnen-Bestattungsmöglichkeiten auf dem Hammelburger Friedhof interessieren nun auch den Bayerischen Rundfunk. Am Mittwoch, 23. Oktober, berichtet Bayern 1 zwischen 12 und 13 Uhr in "Mittags in Mainfranken" darüber und ab 18 Uhr werden auch Bilder in der "Abendschau" im Bayerischen Fernsehen zu sehen sein. sek