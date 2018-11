Ein Seminar zum Thema "Innere Kraft und inneren Frieden finden" findet im Haus am Knock in Teuschnitz vom 7. bis 9. Dezember statt. Alles hat seinen Anfang in unseren Herzen und solange wir nicht Frieden in uns selbst finden, finden wir ihn nirgendwo. Alles Äußere ist vergänglich, aber was wir in unserem Innenleben verwirklichen können, das kann auch vielen anderen Menschen hilfreich sein, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Die Teilnehmer an dem meditativen Selbsterfahrungswochenende besinnen sich wieder auf sich selbst, erfahren weihnachtliche Sehnsucht und erleben ein Stück mehr Glückseligkeit und tiefen inneren Frieden. Anmeldung bei Kerstin Bittruf unter Telefon 09572/790551. red