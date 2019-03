Innenstadt am Sonntag gesperrt

Am Sonntag, 17. März, findet der verkaufsoffene Sonntag mit Automarkt und Street-Food-Festival in der Innenstadt statt. Die Zufahrtsstraßen zum Stadtzentrum, der Marktplatz und die Coburger Straße vom Oberen Tor bis zur Unterführung sind deshalb am Sonntag von 8 bis etwa 19 Uhr für den Verkehr gesperrt. Parkmöglichkeiten stehen in den innerstädtischen Parkhäusern Oberes Tor, Pabstenweg 9, und Unteres Tor, Am Stadtgraben 9, zur Verfügung. Die Stadtverwaltung bittet darum, dies zu beachten, und bedankt sich bereits vorab für das Verständnis aller Verkehrsteilnehmer. red