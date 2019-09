Innenminister Joachim Herrmann gratuliert Eduard Nöth zum 70.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann gratuliert dem ehemaligen Landtagsmitglied Eduard Nöth (beide CSU) zu dessen 70. Geburtstag am Samstag, 7. September. Dabei dankt Herrmann dem Jubilar laut Pressemitteilung für sein jahrzehntelanges Wirken in Politik, Ehrenamt und Gesellschaft.

"Auf den Tag genau vor sieben Jahrzehnten hast du im schönen Forchheim das Licht der Welt erblickt. Seither bist du deiner fränkischen Heimat stets treu geblieben und hast dich in vielfältigen verantwortungsvollen Positionen für deine Mitbürger stark gemacht", schreibt der Minister in seinem Glückwunschbrief. Er habe Nöth in der gemeinsamen Zeit im Bayerischen Landtag für dessen Elan und Begeisterung, aber auch für die stets kollegiale und vertrauliche Zusammenarbeit immer sehr geschätzt. Bevor Nöth von 1998 bis 2013 Abgeordneter des Bayerischen Landtags war, war er seit 1972 Stadtrat in Forchheim, von 1984 bis 1990 stellvertretender Bürgermeister und seit 1990 schließlich Kreisrat im Kreistag Forchheim.

"In deiner Zeit als Landtagsabgeordneter warst du auch Mitglied des Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport, des Ausschusses für Fragen des öffentlichen Dienstes und des Ältestenrats", erinnert sich Herrmann. "Neben diesen herausgehobenen politischen Aufgaben war und ist aber auch die Liste deines ehrenamtlichen Engagements lang und umfangreich: Ich nenne hier nur deine Tätigkeiten als stellvertretender BRK-Kreisvorsitzender, deinen Vorsitz im Männerkreis Don Bosco und natürlich deinen großartigen Einsatz für die Chorakademie des Fränkischen Sängerbundes Kloster Weißenohe. Der Erhalt und die Pflege dieser fränkischen Musikbastion sind auch mir persönlich ein echtes Herzensanliegen", fügt der Minister hinzu.

Nöth könne stolz darauf sein, was er für das Land und seine Menschen geleistet habe. Herrmann freue sich darauf, Nöth am Samstagabend auch persönlich gratulieren zu können. red