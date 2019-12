Innehalten, einkehren bei sich

Am dritten Adventssonntag, 15. Dezember, um 15.30 Uhr haben Gläubige in der Herz-Jesu-Kirche die Gelegenheit, ihren Weg durchs vergangene Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen. Dazu werden meditative Bilder gezeigt und Gedanken von Eva Maria Petrik vorgetragen. Kantor Burkhard Ascherl begleitet dazu musikalisch an der Orgel. Zudem werden bekannte Adventslieder gemeinsam gesungen. sek