Bamberg 17.09.2019

"InneHalt" in der Institutskirche

Der Fachbereich Frauenpastoral des Erzbistums Bamberg lädt am Freitag, 18. Oktober, um 19 Uhr in die Institutskirche am Holzmarkt zur abendlichen Liturgie "InneHalt" ein. Die Liedermacherin Stefanie S...