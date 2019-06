"Inlineskating für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren - Fortgeschrittene", heißt es bei der vhs Rhön und Grabfeld vom 25. Juni bis 9. Juli dienstags von 18 bis 19.30 Uhr am Bogenschießplatz am Schützenhaus in Münnerstadt. Neben den Grundtechniken, Vorwärtsfahren und leichten Richtungsänderungen steht hier auch das Bremsen und Fallen im Vordergrund, das geschieht durch spielerische Vermittlung der Techniken. Informationen und Anmeldungen unter www.die-vhs.de und Tel. 09776/709 09 80. sek