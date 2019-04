Inline-Skating-Training für Familien

Die Naturfreunde-Jugend Bamberg bieten ein Inline-Skating-Basic-Training für Familien, Jugendliche, Erwachsene, Anfänger und Fortgeschrittene mit einem professionellen Trainer an. Der Kurs findet am Freitag/Samstag, 3./4. Mai, ab 16 Uhr statt. Geboten werden ein Fahrtraining sowie Brems- und Fallübungen. Eine Schutzausrüstung (Protektoren und Helm) ist erforderlich. Hierzu sind noch Plätze frei. Die Veranstaltung findet in der Aufbaustraße 1, (Sängerheim) in Gaustadt statt. Anmeldung bei A. Dittrich unter 0951/46738 (mit AB) oder tino-walther@web.de. red