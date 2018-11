Inklusive Sportstunde beim TV 48

Fußball, Basketball, Handball, Hockey - Ballspielen macht allen Kindern Spaß - und so soll es in der Sportstunde des TV 48 Coburg auch sein. Kein Training für eine Mannschaft, kein Wettkampf, sondern einfach nur Ballspielen mit anderen Kindern. Jeden Montag von 18 bis 19 Uhr treffen sich die ballbegeisterten Sportler von acht bis zwölf Jahren in der Pestalozzihalle 3. Dabei sind auch Kinder mit Handicap willkommen, denn es geht um das Spiel miteinander. Wer Lust dazu hat, kann einfach mal vorbeikommen und die Angebote ausprobieren.Weitere Informationen gibt es in der Geschäftsstelle des TV 48 Coburg bei Fabian Müller unter der Telefonnummer 09561/95269. red