Inklusions-Sprechtag im Landratsamt

Das Unternehmens-Netzwerk "Inklusion" wurde im Januar 2017 gestartet. Inklusionsberaterin Claudia Werner-Herre wendet sich als zentrale Ansprechpartnerin an Personalverantwortliche und Führungskräfte kleiner und mittelständischer Unternehmen, die Beratungs- und Informationsbedarf haben. Der Fokus ist auf die Ausbildung, Führung und Vernetzung von Menschen mit einer Schwerbehinderung ausgerichtet. Mit Unterstützung der Wirtschaftsförderung findet am Donnerstag, 21. März, von 14 bis 16 Uhr ein Beratertag im Landratsamt (Kreisentwicklung), Alte Brückenstraße 3, in Haßfurt statt. Um Anmeldung wird unter der Telefonnummer 09721/172438 oder per Mail an claudia.werner-herre@bfz.de gebeten.Weitere Beratertage sind am 9. Mai, 12. September und 14. November geplant. red