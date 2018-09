Die Bestrebungen der Inklusion in Schulen, die kooperative Beschulung von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung, schreitet in allen Schulen des Schulamtsbezirks voran.

Regelklassen: Es werden weiterhin in den Regelklassen einzelne Schüler mit Beeinträchtigung inklusiv beschult. In enger Kooperation mit den Förderzentren konnten zehn sogenannte "Kooperationsklassen" eingerichtet werden. In den Kooperationsklassen werden Kinder mit Beeinträchtigung gemeinsam mit den Regelschülern unterrichtet. Der Mobile sonderpädagogische Dienst der Förderschulen steht mit einigen Stunden zusätzlich zur Förderung zur Verfügung. Auch das Staatliche Schulamt stellt hier weitere Förderstunden bereit. Partnerklasse: Das Modell der Partnerklasse, in der beeinträchtigte Kinder mit Regelschülern gemeinsam unterrichtet werden, das an der Grundschule Weisendorf im Landkreis bereits vor zwei Jahren erstmalig gestartet wurde, erwies sich als großes Erfolgsmodell, das fortgeführt wird. Im Schuljahr 2018/19 wird an der Grundschule Erlangen Michael-Poeschke-Schule die erste Partnerklasse in der Stadt Erlangen eingerichtet. red