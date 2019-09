Der Initiativkreis "Zukunft für Bad Kissingen" veranstaltet für alle Interessierten ein Treffen am Donnerstag, 26. September, um 18.15 Uhr in der Vinothek KissVino, Marktplatz 12. Ein Mitwirken am Initiativkreis als engagierter Bürger oder als möglicher Kandidat auf der geplanten Stadtratsliste des Initiativkreises ist nicht an eine Mitgliedschaft im Verein gebunden. An dem Abend sollen unter anderem Themenfelder für den Kommunalwahlkampf erarbeitet werden. sek