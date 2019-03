Initiative wartet auf Reaktion

Die Adelsdorfer "Initiative Überflutungsereignisse Sommer 2018" bedankt sich bei allen Bürgern, die sich mit ihrer Unterschrift auf dem offenen Brief an die Gemeinde solidarisch mit den betroffenen Bürgern gezeigt haben. Die Initiative setzt sich laut ihrem Sprecher Rainer Herzig dafür ein, dass die Adelsdorfer "vor weiteren Hochwasserereignissen in Folge eines unkontrollierten Zuflusses von Oberflächenwasser aus dem Neubaugebiet Reuthsee in das bestehende Kanalsystem bei Stark- oder Dauerregen", geschützt werden. Er hofft nun auf eine konkrete Rückmeldung der Gemeinde bis Ende März.

Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) hat auf jeden Fall schon angekündigt, dass das Thema in der nächsten Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 27. März, auf der Tagesordnung stehen wird und dass die Initiative dazu auch das Wort bekommen wird. lkb