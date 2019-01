Initiative stellt Arbeit bei Gemeindeabend vor

Am Mittwoch, 30. Januar, berichtet das Team vom "Projekt Zwei-Fünf" über seine spannende Arbeit in Ostafrika. Unter der gemeinnützigen Organisation versteht sich eine Initiative aus der Fränkischen Schweiz, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, im zentralen Ostafrika Ausbildungsstätten mit verschiedenen Ausbildungszweigen aufzubauen und zu fördern, um insbesondere Flüchtlingen vor Ort eine Zukunftsperspektive zu geben. Der Gemeindeabend beginnt um 19 Uhr im Gemeindehaus in Bieberbach. red