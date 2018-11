Initiative Rodachtal wächst im Januar

Zum 1. Januar wird die Stadt Mitglied in der Initiative Rodachtal und zugleich im Tourismusverband Coburg-Rennsteig. Den Beitritt beschloss der Stadtrat am Donnerstag. Damit wächst die Initiative Rodachtal, für die deren Vorsitzender Martin Finzel und Regionalmanager Frank Neumann ein Plädoyer abgaben, um knapp 12 000 Einwohner. Treten Eisfeld, Veilsdorf und Hellingen noch bei - die Entscheidungen stehen zeitnah an -, erhöht sich die Zahl der Mitgliedskommunen auf 13, die der Einwohner von 30 000 auf 52 000. Die Thüringer Kommunen in der Initiative würden damit zahlenmäßig die Nase vorn haben. Mit dem Beitritt kann die Stadt an bestehende Entwicklungskonzepte, Tourismusnetzwerke, Förderinstrumentarien und Marketingstrategien andocken und ist zugleich aufgefordert, sich mit eigenen Projekten und Aktivitäten einzubringen. gb