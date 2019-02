Initiative Rodachtal hat Zuwachs

Am 18. Februar fand im Bürgersaal des Rathauses in Hildburghausen ein feierlicher Akt zum Beitritt der Städte Eisfeld mit Sachsenbrunn und Hildburghausen in die Initiative Rodachtal statt. Neu ist auch die Stadt Heldburg in neuer Gebietskulisse. Insgesamt vertritt die kommunale Allianz einer Pressemitteilung zufolge nun elf Städte und Gemeinden mit mehr als 50 000 Einwohnern. Auch der Landkreis Hildburghausen ist, wie bereits der Landkreis Coburg, Mitglied.

Über die heutigen Grenzen hinweg sei das Gebiet der Initiative Rodachtal ein historisch gewachsener Kulturraum. Mit Willy Brandts Zitat "Es wächst zusammen, was zusammen gehört" brachte es der Hausherr, Bürgermeister Holger Obst, in seiner Rede im voll besetzten Bürgersaal im Rathaus Hildburghausen auf den Punkt. Obst sagte, er freue sich nach einem steinigen und langen Strategieprozess nun auf eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

Auch für den Vorsitzenden der Initiative Rodachtal, Ahorns Bürgermeister Martin Finzel, war der 18. Februar ein langersehnter Tag. "Die Erweiterung unserer Allianz war keine Entscheidung im Hauruck-Verfahren, sondern ein Prozess der gemeinsamen Entwicklung seit 2015", sagte Finzel. Für die Initiative Rodachtal sei mit den neuen Mitgliedern die Gewichtung in Bayern und Thüringen nun gleich. Man wolle die Erweiterung nun nutzen, um sich innerhalb der Initiative räumlich und inhaltlich neu zu justieren. "Seit 2001 ist die Initiative Rodachtal gewachsen und von einem geografischen Begriff zu einem Markennamen für innovative Entwicklung geworden", sagte Finzel weiter und dankte besonders dem Gründungsvater der Initiative, Hendrik Dressel, für seinen großen Einsatz.

Wichtig sei nun, die Arbeit mit Kooperationspartnern innerhalb der Handlungsfelder zu intensivieren, möglichst schnell einheitliche Strukturen besonders im Flächen- und Siedlungsmanagement zu entwickeln, um gut erarbeitete Strategien flächendeckend umsetzen zu können.

Nach der feierlichen Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunden hießen die Bürgermeister der Gemeinden und Städte in der Initiative die neuen Mitglieder jeweils noch mit einem Gastgeschenk willkommen. red