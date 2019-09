Initiative Rodachtal feiert Ehrung eines Mitglieds

Viele Jahre stand das stadtbildprägende Fachwerkgebäude am Marktplatz in Ummerstadt leer und war dem Verfall preisgegeben, ehe die Stadt Ummerstadt das Gebäude erwarb. Nach einem intensiven Sanierungsprozess wurde die Stadt Ummerstadt am 27. August in Erfurt schließlich für ihre Bemühungen ausgezeichnet und erhält den Thüringer Denkmalschutzpreis. Das teilt die Initiative Rodachtal mit, deren Mitglied auf Thüringer Seite unter anderem Ummerstadt ist.

Bevölkerung eingebunden

Die Bedeutsamkeit des Einzelobjekts "Markt 33" für das gesamte städtebauliche Ensemble am Markplatz in Ummerstadt führte zunächst zu einer mehrheitlichen Entscheidung im Stadtrat, das Objekt zu erwerben und erste bauliche Sicherungsmaßnahmen durchzuführen. Vor der Sanierung des Objekts fand dann ein intensiver Prozess - in Zusammenarbeit mit der Initiative Rodachtal - zur Erarbeitung eines nachhaltigen Nutzungskonzepts und zur Einbindung der Bevölkerung statt. In Zusammenarbeit mit den Denkmalschutzbehörden und dem Thüringer Landesverwaltungsamt (Fachbereich Städtebau) konnten so die Grundlagen für die Umsetzung der Sanierung gelegt werden und beispielsweise durch die Aufnahme in das Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz" die Finanzierung des Gesamtprojekts gesichert werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Insbesondere sei es auch der unerschütterlichen Initiative der ehrenamtlichen Bürgermeisterin Christine Bardin zu verdanken, die mit viel Engagement und Leidenschaft das Projekt maßgeblich vorangetrieben habe. Gemeinsam mit dem Architekturbüro Gründer Kirfel aus Bedheim sei so aus dem "Markt 33" eine Erfolgsgeschichte geworden.

Nachhaltige Nutzung wichtig

Wichtig sei dabei stets der Blick auf eine nachhaltige Nutzung, die heute durch die Geschäftsstelle, wie auch als Kompetenzzentrum Bauen der Initiative Rodachtal gewährleistet sei. Durch die regelmäßig besetzte Geschäftsstelle sei die öffentliche Zugänglichkeit des Objektes gewahrt und Besichtigungen seien jederzeit möglich. Als Kompetenzzentrum Bauen beweise sich der "Markt 33" mittlerweile als Lern- und Erfahrungsort zu den Themen Bauen und Sanieren in der Region. "Die Initiative Rodachtal e.V. gratuliert der Stadt Ummerstadt zur gelungenen und nachhaltigen Vitalisierung des Gebäudes", schließt die Pressemitteilung. red