Ingrid Wachsmann schafft Kunst aus Stoffen

Mit einer Live-Vorführung überzeugte die Bekleidungskünstlerin Ingrid Wachsmann die Besucher in der Galerie des Kunstvereins in der Oberen Stadt. Wachsmann, die ihr Atelier in See eingerichtet hat, hatte bereits in der Ausstellung "Unverfroren" mit ihrer kreativen und zugleich raffinierten Drapier-Kunst beeindruckt, denn bei der japanischen dreidimensionalen Schnitttechnik entstehen einzigartige Kleider.

In ihrem Atelier "Bühnenreif‘" entwirft und fertigt Ingrid Wachsmann Modelle mit Einfühlungsvermögen und Kreativität. In der Galerie in der Oberen Stadt erarbeitete sie direkt an der Büste ein individuelles Objekt auf Maß.

Ihre Kleidertechnik war auch bei der erfolgreichen ersten "Ladies Lounge" in Bayreuth bei einer Modenschau gezeigt worden. Die vielseitige Künstlerin bietet im Februar auch Kreativ-Kurse und Workshops in ihrem Atelier an, in denen die Teilnehmer erfahren sollen, was es heißt, sich durch Kunst selbst näher zu kommen: "Ich habe mich entschieden, nur noch das zu machen, was mir Spaß macht, und das ist kreativ sein."

Jetzt zum Fasching werden zum Beispiel im Atelier auch venezianische Masken hergestellt. Für den Kunstverein Kulmbach sprach Claudia Schwarz ein Grußwort und hieß die Künstlerin in der Galerie herzlich willkommen: "Deine künstlerische Arbeit bereichert unsere Galerie." Rei.