Ingrid Plötz feierte "85."

Ihren 85. Geburtstag feierte Ingrid Plötz mit sichtlich großer Freude im Kathi-Baur-Alten- und Pflegeheim St. Heinrich in Burgkunstadt. Ingrid Plötz wurde in Wolgast in Vorpommern geboren und lebte mit ihrem Mann in Berlin. Dann kam sie an den Obermain und wohnte in Bad Staffelstein, bis sie vor vier Jahren ins Kathi-Baur-Alten- und Pflegeheim einzog. Die Glückwünsche der Stadt Burgkunstadt und ein Präsent überbrachte Erste Bürgermeisterin Christine Frieß (links). Die Glückwünsche der Heimleitung und aller Mitbewohner sprachen Einrichtungsleiter Martin Pühl, Pflegefachkraft Lena Schiewek und Swetlana Gebhard vom Sozialen Dienst aus. koh