Ingrid Nassios übernimmt die Lions-Führung

Mit dem Monat Juli hat wieder ein neues Lions-Jahr begonnen und der Lions Club Coburg Veste hat eine neue Präsidentin - Ingrid Nassios. In der griechischen Mythologie haben viele Geschichten ihren Ursprung auf Kreta - so begann auch für Ingrid Nassios ihr Präsidentschaftsjahr auf der Insel der Götter.

In feierlichem Rahmen übergab Past-Präsident Michael Wunderlich die Präsidentschaft an Ingrid Nassios. Das Amt des Vize-Präsidenten übernimmt nun Lutz Schweißinger. Ihr Motto lautet: "Wir sind, was immer wir tun". Im Sinne dieses Zitats des griechischen Philosophen Aristoteles und entsprechend den ethischen Grundsätzen der Lions sind der neuen Präsidentin - selbst mit einem Griechen verheiratet - die internationale Völkerverständigung im Großen sowie die Stärkung des Miteinanders, Offenheit und Respekt gegenüber den nächsten Mitmenschen zentrale Anliegen. "Mit vereinten Kräften können wir gerade in der heutigen Zeit Grenzen überwinden und überall dort Hilfe leisten, wo Hilfe nötig ist - weltweit und im Coburger Land", freut sie sich zusammen mit dem gesamten Club. Weitere Informationen über den Lions Club Coburg Veste und seine Hilfsprojekte finden sich auf www.lions-club-coburgveste.de. red