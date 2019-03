Ingo Oschmann und das Leben

Ingo Oschmann, Stimmungskanone aus Bielefeld, kommt mit seiner Show "Wunderbar - Es ist ja so!" am Donnerstag, 14. März, in die Spielbank Bad Kissingen. Beginn ist um 19 Uhr. Oschmann schafft den Spagat zwischen Stand-up-Comedy, Improvisation und Zauberei. Er hat nicht nur sein ganz eigenes Genre erfunden, er verbreitet neben der Oschmann'schen "Wohlfühl-Unterhaltung" noch eine Botschaft: "Lachen ohne Reue". Karten für diese Veranstaltung gibt es an den Rezeptionen der Spielbank zu den gewohnten Öffnungszeiten oder online unter www.spielbanken-bayern.de. Im Eintrittspreis sind ein Imbiss sowie das Casino-Extra enthalten, für dessen Inanspruchnahme ein Mindestalter von 21 Jahren als auch die Mitnahme eines gültigen Lichtbildausweises erforderlich sind. Foto: LUK-Photography