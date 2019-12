Ingo Cesaros Jan-Palach-Drama als fantastischer Raumklang in der Synagoge

Für ein Gänsehautgefühl sorgte die Uraufführung des dokumentarischen Theaterstückes "Dein Herz verbrannte nicht, Jan Palach" von Ingo Cesaro als Hörspiel in der Kronacher Synagoge. Und dies schon bei der Rolle der Wahrsagerin, denn hier schlägt die Dokumentation um in Visionäres. Michael Herrschel überhöht die Rolle der Wahrsagerin, ohne zu vergessen, dass ihre Arbeit ein Geschäft wie jedes andere ist. Und Caroline Hausen setzte hier die Bassblockflöte gekonnt ein, später eine Altblockflöte als Atem Jan Palachs.

Wenn Michael Herrschel Jan Palach sprach, veränderte er sofort seine Körperhaltung, schuf damit eine proklamierende Situation, die aber durch die Unsicherheit, die Angst Jan Palachs gebrochen wird. Unheimlich ambivalent einerseits sein unbedingtes Eintreten für die Demokratie seines Landes, andererseits sein Engagement eines Selbstopferungs-Ritus.

Ingo Cesaro stellte Palach als eine sperrige Figur dar, die in ihrer unbedingten Konsequenz rätselhaft und undurchdringlich bleibt. Damit wurden die Zuhörer aufgefordert, sich intensiv mit ihr auseinanderzusetzen. Aber Cesaro kennt Theater. Wenig spielt vor den Augen des Zuschauers, es wird der Großteil nur angedeutet, vorgeführt. Deshalb ist der Stoff so geeignet für die Form des Hörspiels. Das Drama spielt sich überwiegend in den Köpfen ab.

Eingespielte Textdokumente

Caroline Hausen verwendete als musikalisches Leitmotiv den tschechischen Wenzels-Choral und spielte diesen in den unterschiedlichen Variationen auf verschiedenen Flöten. Es entstand ein wunderbares Zusammenspiel zwischen ihr und Herrschel. Sie schuf ein akustisches und stets veränderliches Bühnenbild. Von Straßenlärm bis zu verzerrter Trauermusik. Dazu kamen noch eingespielte Textdokumente, wie z. B. wenn Erich Honecker von der tausendjährigen Mauer spricht oder Donald Trump von Fake News.

Ebenso beeindruckte der Trick mit den Regieanweisungen, die Michael Herrschel auf Tschechisch liest und Caroline Hausen die deutsche Fassung. Alles wird authentisch. Die Zuhörer werden regelrecht in das Stück hineingezogen, ohne sich wehren zu können.

Stimmlich, gestisch und mimisch verkörperte Herrschel buchstäblich die Unruhe der Situation. Er springt zwischen verschiedenen Haltungen, Bewegungen und Gesichtsausrücken hin und her. Anders dann bei den Hauptfiguren. Da nimmt er sich Zeit zu fokussieren und in die Tiefe zu gehen. Meisterhaft. Anders lässt sich seine Leistung an diesem Abend nicht beschreiben. Großartig die Leistung der beiden Akteure. Ein Abend, den die zahlreichen Zuhörer so schnell nicht vergessen werden. Ein Abend, dessen intensive Qualität so schnell hier in Kronach nicht übertroffen werden wird.

Stimmen zum Stück

Stephan Gesell meinte: "Als der Prager Frühling endete, war ich erst elf Jahre alt. Trotzdem sind mir die Sprechchöre ,Dubcek! Svoboda!' noch im Gedächtnis, die damals in der Tagesschau zu hören waren und ich denke daran, wie sehr mich die Nachricht von Jan Palachs Selbstverbrennung erschreckte. Wie verzweifelt muss ein Mensch sein, um so etwas zu tun? Ich war also gespannt auf Ingo Cesaros Drama und auf die Umsetzung des Stücks als Hörspiel. Michael Herrschel und Caroline Hausen haben mit Cesaros Text in Kronach ein bewegendes Werk geschaffen, bei dem Töne, Geräusche und akustische Effekte einen emotionalen Raum für die eindringliche, tragende Stimme des Rezitators bildeten. Diversen Blockflöten entlockte Caroline Hausen nicht nur die gewohnten Klänge. Durch gleichzeitiges Singen und Artikulieren und den Einsatz einer Loop-Station erzeugte sie ein vielstimmiges Orchester, über dem Michael Herrschel die Personen des Dramas erstehen und die Zuhörer in die Handlung eintauchen ließ. Bemerkenswert auch die zweisprachigen tschechisch-deutschen Einwürfe und Regieanweisungen. War es jetzt ein Hörspiel oder ein Drama? Es war beides und es hat mich bewegt."

Und Ingrid und Wolfgang Oswald äußerten sich wie folgt: "Ein tief beeindruckender Abend! Die szenische Lesung von Ingo Cesaros Jan-Palach-Stück hat uns emontional sehr berührt, weil wir das erschreckende Geschehen vor 50 Jahren noch gut in Erinnerung haben.

Das dramaturgische Zusammenwirken von Michael Herrschels Rhetorik und Mimik mit Caroline Hansens multi-akustischer, punktgenauer Interaktion erzeugten spürbare Betroffenheit nicht nur bei uns, sondern offensichtlich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Hoffentlich braucht die Verteidigung von Freiheit und Demokratie nie mehr solche Fanale!"

Als Abschluss des dreiteiligen Jan-Palach-Projektes von Ingo Cesaro, gefördert durch das Bundesprogramm "Demokratie leben", konnte er an Schulleiter Andre Schneider und Schüler der Montessori-FOS die Edition "... für mehr Toleranz" überreichen. Sie enthält alle in der nachhaltigen Literaturwerkstatt entstandenen Haiku.

Cesaro weist wie schon im Stück darauf hin, dass seiner Meinung nach das Fanal Jan Palachs den Warschauer Pakt nachhaltig erschütterte und dadurch zwanzig Jahre später mit die Wende ausgelöst hat. red