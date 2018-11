Ingo Cesaro beendet mit "Lyrik und Jazz" die Schwabacher LesART

Zum Abschluss der LesART, der 22. Schwabacher Literaturtage, kam Ingo Cesaro mit dem Alfred-Hertrich-Trio nach Schwabach. Bei der 15. Veranstaltung stand Cesaros "Eine schöne Leich' - Kriminalhaiku" im Mittelpunkt seiner Lesung.

Mitgebracht hatte er neben dem Gitarristen Alfred Hertrich den Prager Kontrabass-Star Frantisek Uhlir und den Jazz-Professor und Klangzauberer Hans-Günter Brodmann an Schlagzeug, Percussions und Gongs. Mit dem Hertrich-Trio in unterschiedlicher Besetzung tingelt Cesaro seit Anfang der 70er Jahre mit "Lyrik & Jazz".

Hanne Hofherr, die LesART-Projektleiterin, stellte Ingo Cesaro ausführlich vor, der ja in Schwabach kein Unbekannter ist. 2017 hatte er den Jubiläums-Band "900 Jahre Schwabach - und kein bisschen alt" mit 900 Haiku in der Neuen Cranach Presse herausgegeben.

In seiner Lesung blieb es natürlich nicht bei Kriminal-Haiku. Cesaro stellte sich als politischer Autor vor und meinte, eigentlich dürfe er in dieser Zeit nur politische Gedichte lesen. Mit "Vor Malta", einem Drama über zwei Kinder auf der Flucht, die ertranken und der Angst der Fischer, anstatt Fische Leichen mit ihren Netzen aus dem Meer zu holen. Über Jan Palach, ein 19-jähriger Student, der sich vor fast 50 Jahren in Prag verbrannte, um gegen die Niederschlagung des Prager Frühlings zu protestieren. Oder über die Probleme der Wärter von Guantanamo. Alfred Hertrich betonte, dass die Gedichte Cesaros nicht viel Harmonie vertrügen, sogar etwas Aggressivität, damit Gedanken für bessere Dinge entstehen können. Trotzdem stand immer wieder das Poetische der Jazzer im Vordergrund. Hans-Günter Brodmann zeigte sich als kreativer Klangzauberer, der zusammen mit dem Weltmusiker Frantisek Uhlir am Kontrabass und Hertrich einen Klangteppich zauberten. So entstand unter Leitung von Alfred Hertrich ein Gesamtkunstwerk. red