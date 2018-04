Inge Winkler ein Glücksgriff

Inge Winkler bleibt Vorsitzende der Schützengesellschaft Untersteinach. In der Hauptversammlung wurde sie einstimmig bestätigt.

Bürgermeister Volker Schmiechen zeigte sich stolz über die Leistungen der Gesellschaft und überbrachte die Glückwünsche zum Durchmarsch und möglichen Aufstieg der Luftgewehrmannschaft in die Oberfrankenliga: "Ihr seid ein Eckpfeiler im Vereinsleben von Untersteinach."

Schriftführerin Simone Trapper erinnerte an die Festzüge in Stadtsteinach und Neufang. Neben dem Muckerturnier, der Dorfmeisterschaft, dem Glühweinfest und einem Kameradschaftsabend wurden auch das Hauptschießen und das Schützenfest abgehalten.

Kassiererin Simone Hackenschmidt konnte nach dem Einzug in das wiederaufgebaute Schützenhaus vor drei Jahren von einer weiteren Verringerung der Verbindlichkeiten berichten. Prüfer Christian Lotter bestätigte eine ordnungsgemäße Führung der Geschäfte.

Schützenmeister Mark Trapper bezifferte den Mitgliederstand auf 83 Personen. An den Rundwettkämpfen beteiligten sich zwei Mannschaften. An der Gaumeisterschaft nahmen zehn Schützen in vier Disziplinen teil.

"2017 wurden wieder weit über 400 Stunden Arbeitszeit ehrenamtlich von uns Schützenmeistern getätigt", so Trapper.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzende Inge Winkler, Stellvertreter Hans Kaspar, Kassier Christian Lotter (neu), Revisoren Dieter Geyer und Simone Hackenschmidt (beide neu), Schriftführerin Simone Schiekel, Jugendleiter Rudi Schiekel, 1. Schützenmeister Mark Trapper, 2. Schützenmeister Florian Eichner, 3. Schützenmeisterin Ursula Meißner, Beisitzer Ines Braunersreuther, Robert Hoderlein, Patrick Winkler, Maria Lotter und Ingo Aupelt.

Für 40 Jahre Treue ehrte die Vorsitzende Birgit Reuner und Günther Körber. Seit fünf Jahrzehnten gehören Dieter Geyer und Günther Schmidt der Gesellschaft an. Dafür gab es Urkunden des bayerischen und des deutschen Sportschützenbunds sowie des Vereins und die Ehrennadel in Gold.

Inge Winkler verwies noch auf den Ausflug in die Rhön am 15. und 16. September. Abschließend überreichte Dieter Geyer ein selbst gefertigtes Holzkreuz an die Vorsitzende. Dieses wird am Eingang zur Schießanlage angebracht. Günther Weber sprach seiner Nachfolgerin allerhöchsten Respekt für ihre Arbeit aus, sie sei ein Glücksgriff. Werner Oetter