Inge Welsch singt 60 Jahre

Nach der Weihnachtsfeier des "Liederkranzes taktvoll" Buch am Forst wurden Ehrungen vorgenommen.

Für 60 Jahre Singen wurde Inge Welsch von der Vorsitzenden der Sängerguppe Itzgrund, Edeltraud Obermüller, in Vertretung des Fränkischen Sängerbundes und Deutschen Chorverbandes gratuliert. Obermüller überreichte ihr eine Urkunde und eine Ehrennadel. Seitens des "Liederkranzes" erinnerte der ehemalige Vorsitzende Gerhard Angermüller an die Sängerzeit von Inge Welsch und überreichte ihr ein Geschenk vom Verein.

Vorsitzende Ute Kraus gratulierte der Dirigentin Karin Rittweger für ihre zehnjährige Tätigkeit mit einer Urkunde.

Von den Einnahmen beim Konzert "Zehn Jahre taktvoll" am 2. November 2019 wurden Spenden von 100 Euro für die Kirche an Pfarrerin Tanja Vincent und 50 Euro an Susanne Thaler, die Leiterin des Kinderchores, übergeben. red