Inge Oertel 80: Inbegriff der Sangesfreude

Mit Inge Oertel, geborene Treutler, feierte dieser Tage eine beliebte und immer gut gelaunte Wirsbergerin ihren 80. Geburtstag. Die Jubilarin ist im schlesischen Waldenburg geboren und bringt sich in Wirsberg in vielfältiger Weise in das gesellschaftliche Leben ein.

Bürgermeister Hermann Anselstetter fand die passenden Worte. "Seit den 1970er Jahren bist du der Inbegriff für Sangesfreude, Mundartlieder und Heimatliebe. Dein Engagement im gemischten Chor und in der Sing- und Spielgruppe des Gesangvereins stand immer im Zeichen von Frohsinn und Heiterkeit. Du hast anderen Menschen viel Freude bereitet. Und heute bist du noch beim Wirtshaussingen aktiv."

Der Bürgermeister dankte der Jubilarin auch für ihr ausgeprägtes Geschichtsbewusstsein: Er bekomme von ihr für das Heimatarchiv immer wieder historische Fotos und Dokumente, "die für spätere Generationen sehr wertvoll sind". Das Gemeindeoberhaupt durfte von Inge und Ewald Oertel auch eine großherzige Spende anlässlich des Geburtstages und der kürzlich gefeierten diamantenen Hochzeit entgegennehmen. Für das Geld sollen zwei Laubbäume im Herzen von Wirsberg gepflanzt werden.

Weitere Glückwünsche übermittelten die Sparkasse, der Gesangverein Wirsberg, der TSV Wirsberg, der Frankenwaldverein und der FC Neuenmarkt, bei dem Inge Oertel auch im fortgeschrittenen Alter immer noch gern die Gymnastikstunden besucht. Werner Reißaus