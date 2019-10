Inge Dauenhauer wurde 90

"So Gott will" lautet der Leitspruch, der Inge Dauenhauer ihr Leben lang begleitet hat. Worte, die ihr geholfen haben, so manche Hürde zu nehmen und Schicksalsschläge zu meistern. Im Kreise vieler Gratulanten feierte die Seniorin jetzt 90. Geburtstag.

Inge Dauenhauer erblickte in Burgkunstadt das Licht der Welt. Den größten Teil ihres Lebens verbrachte sie in Schwarzach und Kulmbach. Die Pfarrerstochter wurde Religionslehrerin und unterrichtete Mädchen und Jungen der ersten bis vierten Klasse. Seit zwölfeinhalb Jahren lebt die Jubilarin im Friedrich-Baur-Seniorenzentrum Sankt Kunigund in Altenkunstadt, wo sie liebevoll umsorgt wird.

Viele gute Wünsche wurden Inge Dauenhauer bei ihrem Wiegenfest zuteil. Die Grüße der Gemeinde Altenkunstadt überbrachte Dritte Bürgermeisterin Allmut Schuhmann. Namens der evangelischen Kirchengemeinde wünschte Pfarrerin Bettina Beck dem Geburtstagskind Gesundheit und Gottes Segen. Die Glückwünsche des Friedrich-Baur-Seniorenzentrums und seiner Bewohner übermittelte Einrichtungsleiterin Gabriele Händel. bk