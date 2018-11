Infrastruktur wird ausgebaut

Das Mobilfunk-Unternehmen Vodafone bringt mobiles Breitband-Internet nach Oberthulba. In einem Schreiben an die Staatsministerin Dorothee Bär, MdB, teilte der Vorsitzende der Vodafone GmbH mit, dass in Oberthulba eine neue LTE-Mobilfunkstation in Betrieb genommen wird.

Staatsministerin Dorothee Bär erklärte in einer Mitteilung, sie freue sich über die Entscheidung, "dass Vodafone in meinem Wahlkreis in Oberthulba als erster Netzbetreiber eine neue LTE-Mobilfunkstation in Betrieb genommen hat. Damit versorgt der Anbieter weitere 7000 Einwohner und Gäste des Kreises Bad Kissingen mit der mobilen Breitbandtechnologie LTE". red