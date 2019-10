Infoveranstaltungen des WBV

Zusammen mit den staatlichen Revierleitern möchte die WBV Kronach-Rothenkirchen auf ihren Infoveranstaltungen den aktuellen Sachstand am Holzmarkt und den Zustand der Wälder erörtern und Handlungsempfehlungen für die Zukunft geben. Ein Schwerpunkt wird sein, welche staatlichen Förderungen in der jetzigen Situation in Anspruch genommen werden können. Die Versammlungen finden jeweils um 19.30 Uhr an diesen Tagen und Orten statt:

Dienstag, 19. November, Gaststätte "Ponyhof", Schneckenlohe; Dienstag, 26. November, Gaststätte Wich, Höfles; Montag, 2. Dezember, Gaststätte Schwemmlein, Leutendorf, und am Donnerstag, 5. Dezember, Gaststätte Müller, Welitsch. Am Donnerstag, 24. Oktober, findet um 19 Uhr im Gasthof Löffler, Effelter, eine Informationsveranstaltung statt, die sich neben den oben genannten Themen vor allem mit den PEFC-Richtlinien beim Einsatz von Forstunternehmern beschäftigt. Dazu wird Iris Götting-Henneberg als neue PEFC-Regionalassistentin in Nordbayern einen Vortrag halten. red