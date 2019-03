Infoveranstaltung zur Europawahl

Am 26. Mai findet die Wahl für das Europäische Parlament statt. Die Forchheimer SPD lädt aus diesem Anlass zu einer Diskussion mit Martin Lücke, dem Europakandidaten der SPD für Oberfranken, über das Thema "Klare Wort pro Europa". Die Informationsveranstaltung findet am Dienstag, 19. März, ab 19.30 Uhr im "Currywoschdhaus" am Paradeplatz 5 in Forchheim statt. red