Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom Juli beschlossen, den Entwurf der Flächennutzungsplanänderung im Abschnitt Nummer 17 "Wohngebiet In der Reuth" und den Entwurf des Bebauungsplanes Nummer 66 "Wohngebiet In der Reuth" öffentlich auszulegen. Zusätzlich zu dem gesetzlich vorgegebenen Verfahren bietet der Stadtrat am Dienstag, 24. September, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Interimsrathauses, Wiesengrund 1, eine Infoveranstaltung an. red