Infoveranstaltung über ehrenamtliche Arbeit

Das Bildungswerk der KAB Bamberg lädt zur Informationsveranstaltung "Ehrenamtliches Engagement - wie und wo? Neue Möglichkeiten ehrenamtlicher Plattformen" ein. Diese findet statt am Montag, 3. Juni, um 18.30 Uhr im KAB-Tagungsraum Klosterstraße 17 in Kronach. Der Referent ist Ralph Korschinsky, Geschäftsführer KAB Diözesanverband. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldeschluss ist am 27. Mai. Anmeldung und weitere Informationen beim KAB-Bildungswerk Bamberg, E-Mail kab-veranstaltungen@kab-bamberg.de oder Telefon 0951/ 916910, oder beim KAB-Verantwortlichen vor Ort. red